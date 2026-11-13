Extra uitzending Café Kockelmann vanwege coalitiecrisis

Café Kockelmann komt vrijdagavond met een extra uitzending vanwege de coalitiecrisis in Den Haag. Het WNL-programma is eerst om het reguliere tijdslot van 21.10 uur te zien op NPO 2 en om 22.35 op NPO 1.

Na de eerste uitzending van het programma op NPO 2 met presentator Sven Kockelmann en politiek duider Mats Akkerman volgt op dezelfde zender een reguliere uitzending van Nieuwsuur. Wanneer het actualiteitenprogramma is afgelopen, kunnen kijkers naar NPO 1 schakelen voor de tweede uitzending van Café Kockelmann.

In de extra uitzending schuiven Haagse hoofdrolspelers en smaakmakers aan om de actuele stand van zaken in Den Haag te bespreken.