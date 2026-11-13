Koningin Máxima is vrijdagmiddag op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda beëdigd en daarmee bevorderd tot luitenant-kolonel van de generale staf van de Koninklijke Landmacht. De koningin werd samen met 23 andere reserveofficieren beëdigd door de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Jan Swillens.

Tijdens de ceremonie, die aanvankelijk bij een fris najaarszonnetje op de binnenplaats werd gehouden, hield de Commandant Landstrijdkrachten een toespraak voor de officiële beëdiging. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren bij de ceremonie op de KMA aanwezig.

Máxima heeft zich begin dit jaar aangemeld als reservist en is na haar aanstelling gestart met de militaire opleiding. Tijdens de opleiding moest ze zowel theoretische als praktische onderdelen aanleren, waaronder de militaire basisvaardigheden. Afgelopen woensdag heeft de koningin de laatste onderdelen van haar opleiding afgerond.

De koningin kreeg eind mei haar baret als teken dat ze het eerste deel van haar opleiding tot reservist had afgerond. Máxima is geplaatst als reservist bij het Militaire Huis van de Koning en zal als stafofficier haar rol binnen de Koninklijke Landmacht vervullen. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia zijn lid van het Militaire Huis van de Koning.