Pauw & De Wit komt zaterdagavond met een extra uitzending vanwege de coalitiecrisis in Den Haag. Het BNNVARA-programma is om 22.30 uur te zien op NPO 1.

Volgens de omroep schuiven er politieke kopstukken en andere gasten aan om de gevolgen van de coalitiecrisis voor het kabinet en het land te bespreken. Het is nog niet bekend welke gasten er zaterdagavond aanschuiven. Op datzelfde tijdstip zou eigenlijk de documentaire over Guus Hiddink worden uitgezonden. De NPO maakte niet bekend wanneer deze documentaire wordt ingehaald.

Naast de extra uitzending van Pauw & De Wit besteedt de publieke omroep ook tijdens de reguliere journaals aandacht aan de politieke crisis. Verder worden bij Nieuwsuur om 22.00 uur achtergronden, duiding en analyse bij het politieke nieuws gegeven.

Zaterdag vergaderen verschillende politieke kopstukken op landgoed De Zwaluwenberg over de ontstane crisis, na urenlang beraad op vrijdag.