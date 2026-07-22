Extra veiligheidsmaatregelen bij Matrixx at the Park in Nijmegen

De gemeente Nijmegen komt met extra veiligheidsmaatregelen voor het evenemententerrein in het Hunnerpark, Matrixx at the Park. Daar is het de afgelopen avonden erg druk geweest en "vond een aantal ernstige incidenten plaats". Burgemeester Hubert Bruls maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de veiligheid van bezoekers. Verspreid over Nijmegen vinden sinds afgelopen weekend de Vierdaagsefeesten plaats.

De maatregelen behelzen extra politietoezicht, een kleiner toegestaan bezoekersaantal, aanscherping van de toegangscontroles en de aanwijzing van park en omgeving als veiligheidsrisicogebied. De politie mag preventief fouilleren en bezoekers van Matrixx at the Park kunnen worden gecontroleerd op het meebrengen van wapens, drugs en drank.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het aantal incidenten in de stad niet "heel anders dan anders", maar valt de ernst van een aantal incidenten "waarbij wapens en jonge mensen betrokken zijn" wel op.

Incidenten

Afgelopen zaterdagavond vond een ernstige mishandeling plaats tijdens een Vierdaagsefeest in het Hunnerpark. Daarvoor werd een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Dinsdagavond overleed een 18-jarige man na een schietincident op de Graafseweg, die midden door de stad loopt. Daarvoor is eveneens een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. De politie onderzoekt de voorvallen als opzichzelfstaande incidenten.

De directeur-bestuurder van de Vierdaagsefeesten, Joris Bouwmeister, zegt de maatregelen te begrijpen en het tegelijk te betreuren dat ze nodig zijn, "want dat is niet waar de Vierdaagsefeesten voor staan." Bouwmeister zegt dat er "na deze editie" wordt gekeken naar een andere invulling van de programmering in het Hunnerpark. "Dit is inmiddels onvermijdelijk geworden."