William Shatner en dochter hadden tegelijkertijd kanker

Acteur William Shatner en zijn dochter Melanie Shatner Gretsch werden een aantal jaar geleden tegelijkertijd getroffen door kanker. Dat vertellen de 95-jarige acteur en zijn 61-jarige dochter in een interview met het tijdschrift People. De twee zijn inmiddels allebei kankervrij verklaard.

De dochter van de acteur zat aan het einde van haar behandeling voor borstkanker, die was uitgezaaid naar haar lymfeklieren, toen haar vader werd gediagnosticeerd met de ziekte. "Ik weet nog heel goed dat ik dacht: ik heb niet de kracht om voor mezelf te zorgen én tegelijkertijd mijn vader te verliezen", blikt ze terug.

Bij de acteur werd een melanoom vastgesteld dat was uitgezaaid naar zijn longen en hersenen. Volgens Gretsch bleef haar vader continu "vooruitkijken". In 2024 werden ze beiden schoon verklaard. "Het was de derde keer in mijn leven dat ik hem hoorde huilen", zei Gretsch over het moment waarop ze de acteur vertelde dat ze beter was.

Op 29 juli lanceert het duo een nieuwe wekelijkse podcastserie getiteld No Time but Now, waarin ze hun ervaringen gebruiken om meer aandacht te vragen voor gezondheid en veerkracht. Ook gaan ze in gesprek met gezondheidsexperts.