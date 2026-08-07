Acteur Peter Faber zou eind juli de korte film Zonnecel hebben opgenomen, waarin hij de hoofdrol speelde. Maar doordat hij in het ziekenhuis was opgenomen, moesten de opnames worden uitgesteld. In het ziekenhuisbed heeft de acteur nog wel een korte tekst voor de film ingesproken, om financiers enthousiast te krijgen voor het project.

Dat heeft regisseur Lars Zijm vrijdag aan het ANP laten weten. Faber zou de hoofdrol spelen van verzetsheld Tom Boom, die in de nadagen van zijn leven een gesprek voert met een jonge verzetsgenoot die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Boom leidde op de Veluwe een kliniek waar hij in de oorlog in de loop der jaren ook honderden onderduikers verborg. De andere twee rollen zouden gespeeld worden door Beppie Melissen en Levi Vos.

"De opnames zouden vanaf 23 juli plaatsvinden", vertelt Zijm, die eerder meewerkte aan series als De Tatta's, Mocro Maffia en Sleepers. "Hij belde meteen nadat ik het script had gestuurd. Het verhaal raakte hem persoonlijk, het paste helemaal in de levensfilosofie die hij ook met zijn eigen stichting wilde uitdragen."

De 28-jarige regisseur is bedroefd om het overlijden van de acteur. Zijm weet niet of hij het project doorzet. "Eigenlijk was het een rol waarvoor ik alleen Peter voor me zag", stelt hij. "Maar tegelijkertijd voelt het ook goed om de film nu af te maken vóór hem. Als eerbetoon."