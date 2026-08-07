De NPO herhaalt vrijdagavond de aflevering van het programma De Kist met Peter Faber. Kefah Allush sprak in 2019 met de acteur over de dood, zijn levenslessen en zijn liefde voor de jeugd. De uitzending is vrijdag al te zien op streamingdienst NPO Start, lineair op NPO 2, om 22.38 uur.

Acteur Peter Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. In zijn lange carrière speelde Faber in talloze films, series en theaterstukken. Twee keer won hij de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or.

Faber brak halverwege de jaren zeventig door met een hoofdrol in de film Max Havelaar, naar het gelijknamige boek van Multatuli. Daarna volgden al snel de internationale oorlogsfilm A Bridge Too Far en films als Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes! In het theater was Faber medeoprichter van het iconische theatercollectief Het Werkteater.