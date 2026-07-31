Fabien Frankel weet nog niet wat hij wil na House of the Dragon

Fabien Frankel weet nog niet wat hij gaat doen nu zijn avontuur in de HBO-serie House of the Dragon erop zit. "Ik moet even afwachten wat er op mijn pad komt", zegt de acteur in een interview met The Hollywood Reporter.

"De komende maanden is het voor het eerst in jaren dat ik echt, nou ja, niet vrij ben, maar in elk geval niet vastzit aan iets waarvan ik weet dat het eraan zit te komen", vervolgt de 32-jarige Frankel, die openstaat om na zijn rol als de ridder Criston Cole iets heel anders te doen. "Een romcom? Ik wil best eens een lieve jongen spelen. Door Criston krijg ik vaak soortgelijke rollen aangeboden."

Zijn grootste wens is echter om een keer te verschijnen in het Batman-universum. "Ik zou het een eer vinden om iets in die wereld te doen, zelfs een slechterik, of Bruce Wayne zelf. Als ik iets zou moeten kiezen, is het waarschijnlijk dat." Frankel denkt echter niet dat hij veel kans maakt als Batman. "Volgens mij doet Robert Pattinson het al prima."