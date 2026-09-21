Fajah Lourens heeft nog geen trouwplannen

Fajah Lourens ziet zichzelf nog niet zo snel trouwen met haar partner Coen, met wie ze twee jaar samen is. De actrice wil eerst haar emigratie naar Spanje afronden, zegt ze maandag in De Telegraaf.

"Trouwen wil ik nu nog niet en daar heb ik een reden voor. Ik houd van stapje voor stapje", legt de 45-jarige Lourens uit. Ze laat in Benissa, in de regio Valencia, een villa bouwen met vier guesthouses.

"We zijn straks aan het bouwen. Dat is een groot project en dat gaat ook allemaal nog wel even duren", stelt Lourens. "Als we ons nu zouden verloven, moet je ook een bruiloft gaan plannen. Dat zou vervolgens jaren gaan duren en zo lang verloofd zijn, vind ik niets."