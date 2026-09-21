Uitvaart Noorse prinses Astrid is openbaar

Bij het aanstaande afscheid van de Noorse prinses Astrid is iedereen welkom. "Iedereen die dat wil, is welkom om de uitvaartdienst bij te wonen", laat de Noorse kerk weten aan persbureau NTB.

De ceremonie, die ook live op de Noorse tv wordt uitgezonden, vindt woensdag plaats in de Ris Kirke in Oslo. Mensen die de plechtigheid willen bijwonen, moeten wel vooraf door een veiligheidscontrole. Tassen, rugzakken en paraplu's mogen niet naar binnen.

Astrid was de oudere zus van de eind augustus overleden Noorse koning Harald. Ze stierf eerder deze maand op 94-jarige leeftijd, slechts enkele dagen nadat ze de uitvaart van haar broer bijwoonde.