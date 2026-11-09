Fall Out Boy komt volgend jaar naar Nederland. De Amerikaanse rockband geeft 8 juni 2027 een eenmalig optreden in de Ziggo Dome. Dat heeft concertorganisator MOJO maandag bekendgemaakt.

Het optreden is onderdeel van hun wereldwijde Twilight of the Punks tour. Ze beginnen hun tour op 17 mei in Praag en het Europese gedeelte wordt op 13 juni afgesloten in Polen. A Day To Remember en Neck Deep verzorgen tijdens alle Europese en Britse concerten het voorprogramma. In totaal treedt de band 36 keer op met hun wereldwijde tour en gaan na Europa, ook langs verschillende steden in Noord-Amerika.

De band viel de afgelopen jaren in de prijzen. Zo ontvingen ze de prijs voor alternatieve artiest van het jaar tijdens de iHeartRadio Music Awards van 2024. Ook werden ze meerdere keren genomineerd voor een Grammy.

Fans van de band kunnen donderdag 12 november tickets kopen voor hun optreden. Fall Out Boy gaf voor het laatst in 2023 een optreden in Nederland in de AFAS Live.