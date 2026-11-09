De Britse schrijver M. John Harrison wint dit jaar de Booker Prize. Zijn roman The End of Everything stond op de longlist van de prestigieuze Britse literatuurprijs. The End of Everything speelt zich af in een postapocalyptisch Groot-Brittannië.

Juryvoorzitter Mary Beard prijst de schrijver voor zijn boek omdat het "de politiek van nu beziet door de lens van de toekomst. Het is een boek dat je ondersteboven keert, dat zorgt voor een wrange glimlach en je - ondanks het onderwerp - toch met een vleugje optimisme achterlaat."

Met zijn 81 jaar is Harrison de oudste winnaar ooit. De schrijver werd vooral bekend met de Viriconium-boeken en de Kefahuchi Tract-trilogie. Het record van de oudste winnaar stond op naam van Margaret Atwood, die in 2019 op 79-jarige leeftijd won met The Testaments.

De winnaar van de Booker Prize ontvangt een geldbedrag van 50.000 pond.