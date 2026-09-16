Familie bevestigt dood Ben Saunders, eerste winnaar The Voice

Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Dean bekendgemaakt via Instagram. "Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel."

Waaraan Ben Saunders is overleden, heeft zijn broer niet bekendgemaakt. Volgens verschillende media is de eerste winnaar van The Voice of Holland dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. In en rond het recreatiegebied bij Elst vond dinsdag een grote zoekactie plaats waarbij werd gezocht naar een 43-jarige man met "diverse tatoeages op hoofd en in hals, op armen en handen". Dinsdagmiddag werd een lichaam aangetroffen, de politie sluit een misdrijf uit.

Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Tijdens zijn auditie overtuigde hij de coaches met Use Somebody van Kings of Leon. Hij koos voor het team van Roel van Velzen en won in januari 2011 de finale.

Hits

Al tijdens het programma scoorde Saunders nummer 1-hits met If You Don't Know Me By Now en When a Man Loves a Woman. Na zijn overwinning bereikte ook zijn eerste eigen single Kill for a Broken Heart de eerste plaats.

Voor zijn doorbraak bij The Voice maakte Saunders samen met zijn broer Dean deel uit van de popgroep Follow That Dream, die voortkwam uit het televisieprogramma Alles voor de Band. In 2003 deden de broers mee aan het Nationaal Songfestival, maar ze wisten geen ticket voor het Eurovisie Songfestival te bemachtigen. Naast zijn muziekcarrière werkte Saunders als tatoeageartiest.

Tegenslagen

Na zijn grote doorbraak kende Saunders ook financiële tegenslagen. Begin dit jaar vertelde hij aan De Telegraaf dat hij door problemen met een voormalige boekhouder financieel in de problemen was gekomen. Omdat hij naar eigen zeggen geen woning kon krijgen, was hij met zijn vriendin naar een woonwagenkamp in Arnhem verhuisd.

Saunders kwam in de jaren na zijn Voice-overwinning ook om andere redenen in het nieuws. Hij werd veroordeeld tot een taakstraf voor de mishandeling van een verkeersregelaar. Ook was hij enige tijd lid van motorclub Satudarah.