Nieuwe boekenapp Hebban eerste weekend al 50.000 keer gebruikt

BoekMatch, een nieuwe functie in de populaire boekenapp Hebban-app, is in het eerste weekend al meer dan 50.000 keer gebruikt. Dat heeft boekenkoepel CPNB woensdag gemeld. De organisatie noemt de app "een datingapp voor boeken".

Hebban is een onlinelezerscommunity met 300.000 leden en meer dan zeven miljoen lezerswaarderingen van boeken. De app van Hebban heeft sinds vrijdag een nieuwe functie, die op basis van het leesgedrag van een gebruiker en de waarderingen van andere lezers boekensuggesties doet.

Gebruikers kregen elke dag tien leestips. Deze kan de gebruiker, net als bij een datingapp, naar links of naar rechts swipen. Van de 50.000 tips die door lezers werden bekeken, bleek 42 procent een 'match'.

Het aantal gebruikers van de Hebban-app lag door BoekMatch hoger dan normaal, stelt de CPNB. Het weekend daarvoor logden er 35.000 mensen in op de app. Ook melden zich het afgelopen weekend honderden nieuwe gebruikers, vermoedelijk door BoekMatch.