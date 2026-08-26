Familie: Dolly Parton leed kort aan kanker

Dolly Parton leed voor haar dood kort aan kanker. Dat heeft de familie van de dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden countryzangeres bevestigd. Om welke vorm van kanker het ging, is niet bekendgemaakt.

"Na dapper een korte strijd tegen kanker te hebben gevoerd, heeft Dolly vandaag in het Vanderbilt-Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren, het aardse leven verlaten", aldus de familie in een verklaring.

"Onze geliefde Dolly Parton heeft haar leven en carrière gewijd aan het verspreiden van vreugde, gelach, hoop en integriteit, in alles wat ze deed", staat verder in de mededeling. "Haar ongeëvenaarde vrijgevigheid raakte het leven van talloze mensen die ze nooit zou ontmoeten, maar toch stond ze altijd klaar om een helpende hand te bieden."