GLAAD prijst Dolly Parton om inzet voor lhbtiq+-gemeenschap

De Amerikaanse organisatie GLAAD, die zich inzet voor de belangen van leden van de lhbtiq+-gemeenschap, heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. De zangeres werd gezien als een homo-icoon.

"Dolly Parton was niet alleen de 'koningin van de countrymuziek', maar ook de koningin van inclusiviteit en filantropie. Haar steun aan lhbtiq+'ers omspant tientallen jaren, vanaf de jaren negentig met haar nummer Family, waarin ze duidelijk maakt dat iedereen welkom zou moeten zijn, ongeacht religie of seksuele geaardheid", aldus de voorzitter van GLAAD, Sarah Kate Ellis, in een verklaring. Ellis prijst Parton ook voor haar vroege steun voor het homohuwelijk.

"Partons warme aard, goede hart en levensvreugde raakten de lhbtiq+-gemeenschap, waardoor ze haar plaats verdiende als wereldwijd homo-icoon die altijd plaats bood voor buitenstaanders, ongeacht het risico", zegt Ellis verder. "Partons hele carrière was gebaseerd op liefde en respect voor iedereen. Ze laat haar voortdurende steun voor altijd na."