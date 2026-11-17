Het werk Bloeiende kastanjebomen van Vincent van Gogh kan woensdag worden verkocht. De koop van het doek, dat naar verwachting een recordbedrag gaat opleveren, leek problematisch te zijn geworden omdat het werk in de nazitijd mogelijk onder dwang was verkocht.

Persbureau AFP meldt dinsdag dat er een overeenkomst is bereikt tussen de familie Blaquier-Arrieta, die het doek sinds 1975 in het bezit had, en de erfgenamen van de familie van uitgever Samuel Fischer die het doek in 1909 in Parijs kocht, maar in 1936 afstand moest doen van het werk. Zijn erfgenamen stelden dat Fischer gedwongen was het werk te verkopen door de financiële verliezen die hij door het naziregime had geleden.

Volgens Sotheby's is er een "overeenkomst bereikt tussen de familie Blaquier-Arrieta en alle wettige afstammelingen van Samuel en Hedwig Fischer". Over de invulling van de afspraken zijn geen details gedeeld. Tijdens de veiling woensdagavond worden twaalf doeken uit de collectie-Blaquier-Arrieta verkocht.

Van Gogh maakte het doek in mei 1890, twee maanden voordat hij zichzelf met een pistool in de borst schoot en aan zijn verwondingen overleed. De verwachting is dat Bloeiende kastanjebomen zeker 180 miljoen dollar gaat opbrengen. Dit zou een nieuw record betekenen voor een werk van de Nederlandse schilder.