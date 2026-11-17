DEN HAAG (ANP) - Er leven nog veel vragen in de Tweede Kamer hoe de "tussenformatie", zoals sommige partijen het noemen, door Sybrand Buma eruit moet zien en wat precies zijn rol wordt. De coalitie heeft de vicepresident van de Raad van State gevraagd om advies over het "financiële fundament" en welke spelregels er moeten gelden om samen te werken. Hier heeft Buma een maand de tijd voor.

Verschillende Kamerleden hebben geen idee wat er na die maand moet liggen. Bovendien vrezen onder anderen Jesse Klaver (PRO) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) dat Buma te zeer betrokken raakt bij keuzes die eigenlijk de politiek zelf moet maken. Ook Geert Wilders (PVV) wees erop dat het kabinet zelf dient te bepalen welke financiële spelregels gelden.

Volgens Jan Paternotte (D66) zal Buma alleen adviseren over de kaders, die de coalitie vervolgens zelf moet invullen. Daarmee wordt de rol van Buma niet te politiek, verzekert Paternotte.