Familie Obama rouwt om overleden hond

De familie Obama heeft afscheid moeten nemen van hun hond Sunny. De viervoeter, die dertien jaar bij Barack en Michelle woonde, stierf dinsdag. De voormalig Amerikaanse president noemt de Portugese waterhond op sociale media "een geliefd lid van ons gezin".

"We kregen Sunny aan het begin van onze tweede termijn in het Witte Huis, en we waren allemaal - inclusief onze eerste hond, Bo - meteen smoorverliefd", kijkt Obama terug. "We hadden er bovendien onze handen vol aan, want Sunny was een wervelwind. Atletisch en barstensvol energie sprong ze over de heggen van de South Lawn alsof ze er niet waren, achter eekhoorns, vogels en alles wat ook maar bewoog aan."

Volgens de oud-president was Sunny dol op zijn dochters Malia en Sasha, had ze "een voorkeur voor mensen boven honden" en "een hekel aan nat worden". "Wat ons gezin betreft was ze zo'n beetje perfect, en dertien jaar lang stond ze aan onze zijde - altijd trouw, altijd lief, altijd klaar voor avontuur, en tot het allerlaatst onvermoeibaar en prachtig."

Obama sluit af met dat het gezin Sunny ontzettend gaat missen. "We troosten ons met de gedachte dat ze nu bij haar grote broer is om een oogje in het zeil te houden."