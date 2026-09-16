Woods zes maanden na verkeersongeval terug op golfbaan

Golficoon Tiger Woods is zes maanden na zijn auto-ongeluk voor het eerst op de golfbaan gespot. De Amerikaanse vijftienvoudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Een video werd gedeeld op Instagram. Het is niet duidelijk of hij aan een comeback werkt.

Woods sloeg zes maanden geleden over de kop in zijn Land Rover en moest via het passagiersportier uit de auto kruipen. Hij besloot kort na dat ongeval tijdelijk met golf te stoppen om een behandeling te ondergaan en zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaardde eerder deze maand intrekking van zijn rijbewijs voor vijf jaar en een boete van 1000 dollar als schikking in een zaak over zijn roekeloze rijgedrag.

Woods overleefde in 2021 een ernstig auto-ongeluk waarbij hij zijn rechterbeen zo goed als verbrijzelde. Hij heeft nadien nooit meer zijn oude niveau gehaald, mede door blessures aan zijn rug en achillespees. Woods heeft sinds 2024 geen toernooien meer gespeeld.