De familie van de in april overleden Jade Kops wordt bedreigd en lastiggevallen door mensen die contact met het gezin willen. Dat vertelden haar ouders René en Wendy in het programma Aan Tafel van de regionale omroep WOS. De politie is op de hoogte en heeft met meerdere mensen gesprekken gevoerd.

Volgens de ouders accepteren sommige mensen niet dat het gezin geen contact met hen wil. "Dat gaat helaas soms zelfs tot bedreigingen", zegt vader René. "Pas maar op op het moment dat je bij het graf staat, ik weet waar ze ligt", was een van de berichten.

Ook de broer en zus van Kops zouden worden bedreigd. Haar zus durfde daardoor volgens haar moeder een tijdlang niet alleen naar het graf. De ouders zeggen tijdens bezoeken aan het graf voortdurend hun omgeving in de gaten te houden. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling op het moment dat je daar staat", aldus René.

'Sterk verbonden voelen'

Volgens de ouders gaat het om mensen die zich sterk verbonden voelen met hun dochter. "We zeggen weleens: Jade was van iedereen. En die mensen denken ook écht dat Jade van iedereen was." De wijkagent heeft met het gezin besproken hoe het met de situatie kan omgaan.

Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Ze deelde de jaren daarvoor veel over haar ziekte en behandelingen op sociale media. Een week na haar overlijden namen duizenden mensen afscheid van haar in een erehaag.