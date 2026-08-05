De familie van Perez Hilton heeft bevestigd dat de Amerikaanse roddelblogger medische zorg krijgt. In een verklaring op zijn website bedankt de familie iedereen voor de "overweldigende hoeveelheid liefde, steun en gebeden". "De volledige focus van onze familie ligt op dit moment op zijn welzijn", schrijft de familie.

De verklaring volgt nadat Amerikaanse media meldden dat dinsdag een man die vermoedelijk Hilton was, naar een ziekenhuis was gebracht. Hulpdiensten rukten uit naar zijn woning in Miami na meldingen over een verontrustende livestream waarop hij onder het bloed te zien zou zijn geweest en zichzelf met een mes leek te verwonden.

"We verzoeken jullie vriendelijk om de privacy van Perez, evenals die van zijn familie, te respecteren tijdens deze moeilijke tijd", schrijft de familie. "Zodra we in staat zijn om updates te delen, zullen we dat zo snel mogelijk met iedereen doen."

De 48-jarige Hilton verwierf begin deze eeuw bekendheid met zijn gossipblog, waarop hij veelvuldig schreef over het privéleven van beroemdheden.