RABAT (ANP) - Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino Marokko heeft aangeboden de WK-finale van 2030 te mogen organiseren in ruil voor steun. "Het is onwaar en misleidend te beweren dat de FIFA-voorzitter enige belofte over het organiseren van de finale van het WK van 2030 heeft gedaan. Dat besluit zal FIFA pas op een later moment nemen", aldus een voorlichter.

De Britse krant The Times berichtte woensdag dat Infantino Marokko het organiseren van de WK-finale had aangeboden in ruil voor steun.

De positie van de Zwitserse Italiaan Infantino kwam onder druk te staan na de felle kritiek van onder meer de Europese voetbalbond UEFA op het commercialiseringsplan rond het WK voetbal. De FIFA-top is in het Afrikaanse kantoor van de FIFA in de Marokkaanse hoofdstad Rabat bijeen om te vergaderen over de ontstane ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan.