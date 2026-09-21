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Famke Louise viert jubileum met grootste soloshow tot nu toe

21 sep , 15:19Entertainment
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Famke Louise viert volgend jaar haar 10-jarig artiestenjubileum. Dat doet de 27-jarige artiest met een concert in AFAS Live in Amsterdam. Het wordt haar grootste soloshow tot nu toe, heeft concertorganisator MOJO maandag aangekondigd.
Louise brak in het najaar van 2017 door met haar debuut Op Me Monnie, dat tot nummer 3 in de Single Top 100 kwam. Korte tijd later scoorde ze haar eerste nummer 1-hit met Fan, een samenwerking met Ronnie Flex.
De zangeres zal in Amsterdam al haar hits opvoeren en fans kunnen ook nieuwe muziek verwachten. De kaartverkoop begint vrijdag.
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