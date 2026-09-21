Weer wapenopslag ontploft in Syrië, meerdere gewonden

DAMASCUS (ANP/RTR) - In Syrië is opnieuw een wapenopslag ontploft. Dat gebeurde bij Al-Eis, in de noordelijke provincie Aleppo. De autoriteiten melden dat zeker vier personen gewond zijn geraakt.

De explosies waren te horen in omliggende dorpen en zorgden daar voor onrust. Een inwoner van het gebied zei dat de ontploffingen een uur aanhielden. "Het was net het eind der tijden."

Syrië is opgeschrikt door een reeks vergelijkbare incidenten. Sinds de val van het Assad-regime eind 2024 zijn minstens zestien vergelijkbare explosies op wapenopslagplaatsen gemeld, becijferde persbureau Reuters.

Uiteenlopende oorzaken

Alleen deze maand waren er al drie eerdere incidenten, soms met fatale afloop. In Idlib vielen op 9 september veertien doden en in het oosten van Syrië vorige week nog eens elf.

De autoriteiten hebben na explosies uiteenlopende oorzaken genoemd, zoals brand of slechte opslag. Soms kwam er helemaal geen verklaring.