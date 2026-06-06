Voor Max Colombie van de Belgische band Oscar and the Wolf was het horen van S10's cover van Paris, Texas van Lana Del Rey voldoende om te weten: met haar móést hij een nummer maken. Het resultaat, Safe and Sound, brengt twee werelden samen die op papier nauwelijks bij elkaar lijken te passen, maar juist daardoor verrassend goed blijken te werken, zeggen de twee artiesten tegen het ANP.

Colombie en S10 kenden elkaar al een aantal jaar "uit de wandelgangen", maar de Vlaamse artiest wist dat hij met haar wilde samenwerken toen hij S10 Paris, Texas hoorde zingen. Colombie was daar dusdanig van onder de indruk dat hij niet kon stoppen ernaar te luisteren. "Iedereen werd horendol van mij. Ik had zoiets alleen bij iemand als Rihanna gehad. Dus ik dacht: there's no other way, I'm not gonna let this go."

S10 had toen al wat "fan-achtige signalen" van Colombie ontvangen en nadat ze een berichtje en een demo van de zanger toegestuurd kreeg, raakte het in een stroomversnelling. "Het komt bijna niet in mijn hoofd op om met een Engelstalige artiest samen te werken. En ik denk andersom ook bijna nooit, omdat dat gewoon best wel een rare clash is van twee werelden", denkt S10. Dat bleek toen het tweetalige nummer af was eigenlijk "heel erg mee" te vallen. "Ik vind het heel erg mooi. En we doen allebei ons verhaal in onze eigen taal."

Raar liedje

Ondanks de genoemde 'clash' smolten de werelden van S10 en Colombie opvallend goed samen, juist omdat de twee naar elkaar toe bewogen. "Stien is denk ik minder comfortabel met haar stem in het Engels en ik zou denk ik nooit een heel couplet in enkel het Nederlands kunnen zingen", zegt Colombie daarover. Voor de backing vocals zong hij met een Nederlands accent om beter aan te sluiten op S10, en de zangeres ging op haar beurt mee met zijn timing. "Dat vind ik heel leuk", aldus S10.

Volgens haar maakt dat Safe and Sound "best een raar liedje", eentje dat opvallend goed matcht met het oeuvre van Del Rey. "Lana maakt eigenlijk nooit iets om een hit te laten zijn. Ze maakt gewoon hele rare, vrije muziek, waar ze zelf op dat moment zin in heeft", ziet S10. Die lijn heeft Safe and Sound "ook wel een beetje. Het is gewoon drama en dan nog meer drama."

De reacties op het emotionele Safe and Sound zijn desondanks heel goed. "Van mensen die het al tientallen keren opnieuw hebben beluisterd die in tranen zijn of de auto aan de kant van de weg moesten zetten. Dat is echt niet normaal. Ik heb echt veel gutwrenching songs uitgebracht, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt", zegt S10. Dan weet je als artiest dat je iets goed hebt gedaan, vult Colombie aan. "Maar dat wisten wij al voor onszelf. Ik was hoe dan ook blij met wat het nummer ook zou doen. Ik was er sowieso trots op. Maar dit is gewoon echt heel mooi."