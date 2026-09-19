Fans nemen afscheid van Ben Saunders bij tattooshop

Bij tattooshop Craftmans Tattoo in Arnhem zijn zaterdag mensen samengekomen om afscheid te nemen van de overleden zanger en tattooartiest Ben Saunders. Bezoekers legden onder meer bloemen neer en staken kaarsen aan, zo is op beelden te zien.

Belangstellenden konden tussen 18.00 en 20.00 uur bij de tattooshop terecht om Saunders een laatste groet te brengen. Zijn kist was daarvoor in de tattooshop opgesteld.

Woensdag werd bekend dat Saunders op 43-jarige leeftijd is overleden. De zanger werd eind 2010 bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won de talentenjacht in januari 2011 en scoorde daarna meerdere nummer 1-hits.