Dortmund neemt koppositie weer over na nipte zege bij Stuttgart

STUTTGART (ANP) - Borussia Dortmund heeft de uitwedstrijd bij VfB Stuttgart met 1-0 gewonnen. Met de zege neemt de ploeg van Joey Veerman de koppositie weer over.

Dortmund dankte de zege aan een doelpunt van Maximilian Beier in de 70e minuut. De ploeg is na vier duels nog ongeslagen en heeft 12 punten, 2 punten meer dan Bayern München en Freiburg.

Veerman, die vrijdag door bondscoach Xavi Hernández weer werd opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal, werd na ruim een uur gewisseld. Ramon Hendriks bleef op de bank bij Stuttgart.