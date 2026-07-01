Fans reageren woensdag ontstemd op het nieuws van Sony. Het entertainmentconcern maakte woensdag bekend games voor de PlayStation-consoles vanaf 2028 niet meer op fysieke discs uit te brengen. Nieuwe games zullen dus alleen nog maar digitaal worden aangeboden. In de praktijk betekent dit voor gamers dat zij dus hun spellen moeten downloaden in de Sony PlayStation-store.

Bij de diverse buitenlandse media stellen kenners dat fans niet onverdeeld blij zijn met het nieuws. Game-expert Nils Schillewaert noemt het besluit bij de VRT "een klap voor de tweedehandsmarkt die bestaat bij games. Nu kun je een spel voor 60 euro kopen en voor 40 euro doorverkopen als je het hebt uitgespeeld. Dat zal bij digitale versies waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn." Ook is er angst dat oudere spellen op den duur niet meer gespeeld kunnen worden als Sony zou besluiten deze oudere digitale games niet meer digitaal te blijven ondersteunen. Dat kan nu, met de oude fysieke discs, nog wel.

Lootbox Gaming, een Amerikaanse retailer die gespecialiseerd is in videogames, stelt in een verklaring tegen de BBC dat het besluit van Sony "niet alleen een aanval is op gamers en verzamelaars, maar ook op makers, uitgevers, distributeurs en handelaars over de hele wereld. Dit is een aanval op iedereen die geeft om videogames en die geeft om het recht dat je je eigen aankopen mag bezitten."