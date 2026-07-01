ATLANTA (ANP) - Engeland heeft zich met veel moeite geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won met 2-1 van de Democratische Republiek Congo, dankzij twee late doelpunten van Harry Kane.

Brian Cipenga schoot Congo al in de zevende minuut op voorsprong. Engeland wist pas een kwartier voor tijd via Kane de stand gelijk te trekken. De Engelse topscorer aller tijden schoot vijf minuten voor tijd met de dertiende WK-treffer uit zijn carrière de 2-1 binnen.

Engeland speelt in de Nederlandse nacht van zondag op maandag tegen gastland Mexico in Mexico-Stad om een plek bij de laatste acht op het WK.

Groepswinnaar

Voor Congo was het de eerste wedstrijd in de knock-outfase van een WK. Het land nam eerder alleen in 1974 deel aan een eindtoernooi. Onder de naam Zaïre werd drie keer verloren, met de doelcijfers 0-14. De eerdere drie duels in de Verenigde Staten en Mexico leverden 4 punten en een derde plaats in de groepsfase op.

Engeland werd met 7 punten groepswinnaar in zijn poule, maar had slechts bij vlagen zijn beste voetbal gespeeld. Ook tegen Congo kwam de ploeg in de eerste helft een aantal keren in de problemen door slordig spel. Het Afrikaanse land profiteerde al snel. Chancel Mbemba vond Cipenga bij de tweede paal en de aanvaller schoot raak in de korte hoek.

Kopbal

Engeland werd pas na een klein halfuur echt gevaarlijk. Een bal via de knie van Ezri Konsa vloog net naast het Congolese doel, waarna keeper Lionel Mpasi-Nzau knap een kopbal van Jude Bellingham onschadelijk maakte.

De doelman bleek in de eerste helft onpasseerbaar met fraaie reddingen op inzetten van Bellingham en Kane. Een schot van Marcus Rashford werd van de lijn gehaald door een verdediger. Congo was echter nog het dichtst bij een doelpunt voor rust, maar Yoane Wissa trof de paal.

Engeland ging in de tweede helft meteen op jacht naar de gelijkmaker. Rashford schoot in het zijnet, waarna Mpasi-Nzau opnieuw met een knappe redding Bellingham van scoren hield. Engeland bleef gevaarlijk, maar Mpasi-Nzau had overal een antwoord op, totdat Kane een kwartier voor tijd de 1-1 binnenkopte. Tien minuten later scoorde hij opnieuw met een hoog en hard schot: 2-1.