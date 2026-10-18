Fast Show-comedian Paul Whitehouse overvallen in Londen

De voormalige Fast Show-comedian Paul Whitehouse is overvallen, schrijft zijn vrouw Mine Conkbayir op sociale media. De 66-jarige acteur, die in de nieuwe Harry Potter-serie van HBO de rol heeft van Argus Filch, werd belaagd door een man terwijl hij aan het pinnen was. Het incident gebeurde in de wijk Islington in Londen.

Whitehouse vocht terug en wist daardoor zijn bankpas te heroveren, waarna de overvaller met lege handen vluchtte. "Nou, een vreselijke start van het weekend zou een understatement zijn", schrijft zijn vrouw op Instagram. Het koppel deelt het nieuws online om andere mensen te waarschuwen. "Wees alsjeblieft waakzaam."

Naast The Fast Show maakte Whitehouse ook het programma Gone Fishing, waarin hij met comedian Bob Mortimer gaat vissen en over het leven praat. Ook maakte hij de show Harry & Paul met Harry Enfield.