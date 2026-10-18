Chelsea-doelman Martínez breekt kaak bij botsing

LONDEN (ANP) - Chelsea-doelman Emiliano Martínez heeft zaterdag in het Premier League-duel met Everton (0-2) een gebroken kaak opgelopen, meldt zijn club zondag. Dat gebeurde in de tweede helft van de gewonnen uitwedstrijd bij een botsing met Everton-verdediger Jarrad Branthwaite. De 34-jarige Argentijn werd acht minuten behandeld op het veld en vervolgens weggedragen op een brancard.

Martínez is inmiddels al succesvol geopereerd. "Bedankt voor alle berichten, de operatie is goed gegaan. Ik ben er over enkele weken weer bij", schreef de keeper bij een selfie vanuit zijn ziekenhuisbed.

Martínez wordt de komende weken waarschijnlijk vervangen door Mike Penders. De 21-jarige Belg debuteerde zaterdag al als invaller in de Premier League.