De losgeldbrieven die zijn verstuurd na de verdwijning van Nancy Guthrie, de 84-jarige moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, zijn nep Dat stelt de federale recherche-dienst FBI. Sinds haar verdwijning in februari zouden drie brieven zijn verstuurd met het verzoek om geld in ruil voor informatie over de vermiste Amerikaanse.

"Geen van de losgeldbrieven wordt als echt beschouwd", laat een anonieme FBI-informant aan persbureau Reuters weten. Een tweede bron binnen de organisatie bevestigt de beoordeling van de brieven door de FBI aan Reuters.

Daags na haar verdwijning werd een eerste brief aan onder meer entertainmentwebsite TMZ verstuurd met de eis van miljoenen dollars in cryptocurrency. Niet veel later werd er nog een losgeldbrief verstuurd, waarin werd beweerd dat Guthrie zou zijn overleden.

In de derde brief werd vorige week gesteld dat iemand de identiteit van de vermeende kidnappers zou kennen en beelden zou hebben van een van de hoofdverdachten en van Guthrie zelf van de dag dat ze zou zijn overleden.