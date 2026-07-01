EAST RUTHERFORD (ANP) - De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft een nieuw record gevestigd op het WK voetbal. Hij mag zich nu de coach met de meeste overwinningen op een WK noemen.

Deschamps leidde Frankrijk in de eerste ronde van de knock-outfase langs Zweden met 3-0 en dat was zijn zeventiende zege met het Franse team op een WK. Hij is daarmee de Duitser Helmut Schön gepasseerd, die tussen 1964 en 1978 als bondscoach zestien keer won met het voormalige West-Duitsland.

Deschamps had al op achttien zeges kunnen staan, maar hij was afwezig bij de met 4-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Noorwegen. De coach was bij de uitvaart van zijn overleden moeder.

De 57-jarige Deschamps is bezig aan zijn vierde WK. Hij won als bondscoach met Frankrijk in 2018 de wereldbeker.