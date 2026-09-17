Felix Meurders presenteert allerlaatste uitzending Kassa

De allerlaatste uitzending van Kassa wordt in december gepresenteerd door Felix Meurders. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Dat onthulde de presentatrice donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw & De Wit.

"Zo begon het allemaal en zo gaat het ook eindigen", vertelde Kortzorg nadat er in de uitzending een fragment werd getoond uit de eerste aflevering van Kassa uit 1989. Destijds was Meurders de presentator van dienst. "Ik ben nu natuurlijk in verwachting en Felix Meurders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. De cirkel is rond."

Meurders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Daarna nam Brecht van Hulten het over. De laatste jaren is Kortzorg de presentatrice. Eerder dit jaar werd bekend dat het BNNVARA-programma is wegbezuinigd, tot onvrede van veel kijkers. Op 5 december is de laatste uitzending.

Donderdag werd bekend dat Kassa kans maakt op de Gouden Televizier-Ring. Kortzorg hoopt dat het programma misschien toch mag blijven bij winst. De nominatie vindt ze in ieder geval al een "grote steunbetuiging".