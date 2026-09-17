Miley Cyrus deelt herinneringen aan laatste gesprek Dolly Parton

Miley Cyrus heeft in een interview met Zane Lowe voor Apple Music openhartig verteld over haar laatste gesprek met haar onlangs overleden peettante Dolly Parton. De twee praatten onder meer over Cyrus' aankomende album Bass Persuades.

"Ik vertelde haar over dit album, omdat we zo van elkaar verschillen", aldus Cyrus. "En dat is precies waarom we zo goed bij elkaar pasten: zij wist dat en ik weet dat. Zij stond bekend om het neppe, het haar, de make-up en de show eromheen. Maar er is ook een kant van haar waar iedereen naartoe getrokken werd, en dat is hoe echt en hoe authentiek ze was."

Cyrus had het gevoel dat ze zich kon identificeren met Parton vanwege haar alter ego Hannah Montana. In de periode dat ze die rol speelde in de gelijknamige Disney-serie had de zangeres het gevoel dat haar leven "om een imago draaide". Ze kon toch zichzelf blijven "omdat ik Dolly had", vervolgde ze. "Soms noem ik wat ik doe drag, omdat de manier waarop ik mezelf presenteer zo anders is dan de persoon die elke ochtend de schildpad voert. Maar ook die persoon zit in mij; ik zet haar als het ware even uit."

Parton, die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed, was ook de eerste persoon naar wie Cyrus een vinylplaat stuurde van haar albums zodra ze klaar waren. "Dat ga ik dit keer weer doen, want dat doe ik altijd."