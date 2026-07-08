FunX-dj Fernando Halman hoopt dat de 39-jarige vrouw die ervan wordt verdacht hem te hebben belaagd "de hulp krijgt die zij nodig heeft". Dat liet zijn advocaat Jeffrey Jordan woensdag aan het ANP weten na afloop van de strafzitting in de rechtbank in Amsterdam.

Jordan zegt dat hij zich kan vinden in de strafeis van het Openbaar Ministerie. Door het OM werd een taakstraf van 120 uur geëist en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. Daarbij werd een contactverbod geëist met Halman en zijn omgeving en het verwijderen van berichten over de radio-dj van sociale media. "Voor Fernando is het namelijk belangrijk dat dit stopt", aldus Jordan. De advocaat las tijdens de zitting namens zijn cliënt een slachtofferverklaring voor. Daarin verklaarde Halman dat hij jarenlang in angst heeft geleefd en dat het handelen van de verdachte hem als man zijnde schaamte heeft bezorgd.

De verdachte liet tijdens de zitting weten dat ze last zou hebben van een contactverbod. Volgens haar zou de maatregel haar carrière als "publiek persoon" schaden, waarna ze verklaarde een "groot bereik" te hebben op sociale media. Ook sprak ze meermaals haar ongenoegen uit over hoe zij naar eigen zeggen wordt behandeld in de zaak. Ze sprak daarbij van "pure vrouwenhaat" en verweet het OM "pestgedrag".

De rechtbank in Amsterdam behandelde woensdagochtend de strafzaak tegen de vrouw uit Stadskanaal die wordt verdacht van het belagen van radio-dj Fernando Halman. Volgens het OM hadden Halman en T. enkele maanden contact en spraken zij onder meer af in hotels in Amsterdam. Toen Halman het contact wilde verbreken, zocht de verdachte contact met zijn partner, werkgever en juicekanalen om te vertellen over haar relatie met Halman en beweerde ze dat hij wangedrag vertoonde en misbruik maakte van zijn macht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw de persoonlijke levenssfeer en goede naam van de radio-dj aangetast. De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.