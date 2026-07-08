Koningin Camilla heeft woensdag een kijkje genomen op tennistoernooi Wimbledon in Londen. De vrouw van koning Charles nam samen met haar zus Annabel Elliot plaats in de Royal Box bij het centre court om naar de wedstrijden te kijken.

Camilla was niet de enige aanwezige van de Britse koninklijke familie. Ook Peter Phillips, de zoon van prinses Anne, zat samen met zijn vrouw Harriet in de Royal Box. Verder zaten Zara Tindall, dochter van Anne, en haar man Mike op de tribune. Woensdag komt op het centre court onder meer de Britse tennisser Arthur Fery in actie. De Brit neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli.

Bij Wimbledon komen geregeld leden van de koninklijke familie kijken. De afgelopen week bezocht ook prinses Catherine het tennistoernooi.