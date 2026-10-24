Festival Into The Woods stopt eerder door stormachtige wind

Het festival Into The Woods op de NDSM-werf in Amsterdam stopt zaterdagavond eerder vanwege de stormachtige wind. In overleg met de hulpdiensten heeft de organisatie besloten het festival om 21.30 uur te beëindigen, anderhalf uur eerder dan de oorspronkelijke eindtijd. Dat meldt de organisatie op haar website en sociale media.

"Windstoten worden dusdanig krachtig dat in tenten niet geschuild kan worden", aldus de organisatie. "We balen hier enorm van, maar onze grootste zorg is jullie veiligheid." Het festival vindt deels in de buitenlucht plaats. Het KNMI heeft zaterdag code geel afgegeven in Amsterdam.

Een woordvoerder van het Amsterdam Dance Event (ADE) laat aan het ANP weten dat de overige geplande feesten zaterdagavond gewoon doorgaan, omdat deze binnen plaatsvinden. Alleen Mystic Garden vindt deels in de buitenlucht plaats, maar volgens de woordvoerder ligt dat festival op een locatie die minder gevoelig is voor de stormachtige wind.