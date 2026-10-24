Willem II verliest van SC Cambuur (1-6) met interim-coach Koster

TILBURG (ANP) - Het ontslag van John Stegeman en de benoeming van Adri Koster als interim-trainer hebben nog niet tot het gewenste resultaat bij Willem II geleid. De club leed voor eigen publiek een kansloze nederlaag tegen SC Cambuur (1-6).

De bezoekers leidden na achttien minuten met 0-3. Nicolas Binder scoorde op aangeven van Morgan Costarelli. Ilyes Hamache tekende voor het tweede doelpunt en Ismaël Baouf maakte de fans van Willem II met een derde treffer nog stiller.

Met drie invallers bereidde coach Koster zijn ploeg in de rust voor op een inhaalrace. Maar Binder maakte het vierde doelpunt en Rafik El Arguioui profiteerde van een blunder van keeper Thomas Didillon-Hödl. Anass Zarrouk scoorde voor Willem II, voordat Jason Ceka de eindstand bepaalde voor de bezoekers, die afgelopen seizoen naar de Eredivisie promoveerden.

SC Cambuur klom met de zege richting de middenmoot van de Eredivisie. De club heeft nu 12 punten. Willem II blijft hekkensluiter na een serie van tien competitiewedstrijden en slechts 2 punten.