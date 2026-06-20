Festival Julianapop afgelast vanwege stormschade

Het festival Julianapop in het Noord-Hollandse Julianadorp is afgelast vanwege stormschade, meldt de organisatie. Het evenement kan "niet op een veilige en verantwoorde manier doorgaan".

Er is volgens de organisatie aanzienlijke schade aangericht aan delen van de festivalopbouw en diverse voorzieningen op het terrein. Er is hard gewerkt om de schade in kaart te brengen en te bekijken wat nog mogelijk was. Maar het is duidelijk geworden dat het festival niet door kan gaan.

Op Julianapop zouden onder meer S10, Van Dik Hout en Ronnie Flex & The Fam optreden. De organisatie schrijft dat het enorm teleurstellend is voor iedereen die naar Julianapop heeft uitgekeken. Ook vraagt ze mensen niet op eigen initiatief naar het terrein te komen, zodat de schade veilig opgeruimd kan worden. Ticketkopers worden zo snel mogelijk geïnformeerd.