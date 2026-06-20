Famke Janssen: ik had terug moeten keren in Avengers

Famke Janssen vindt dat Marvel een fout heeft gemaakt door haar niet terug te laten keren voor de nieuwe film Avengers: Doomsday. Dat vertelde de Nederlandse Hollywoodster in een gesprek met de Amerikaanse filmwebsite Nerdtropolis op het evenement SpaceCon.

Eerder vertelde Janssen al dat haar personage Jean Grey/Phoenix niet meedoet in de nieuwe Avengers-film, en daar bleef ze bij op SpaceCon. "Ik ben zo slecht in het bewaren van geheimen... het is meteen aan mijn gezicht af te lezen. Je ziet het direct", zei ze. "Dus ik bedoel, ik denk dat ze een fout hebben gemaakt, maar ja, wie ben ik?"

Als het personage Jean Grey/Phoenix speelde Janssen jarenlang mee in de X-Men-filmreeks. In Avengers: Doomsday maken verschillende X-Men-acteurs wel hun opwachting, zoals Patrick Stewart als Charles Xavier, Ian McKellen als Magneto, James Marsden als Cyclops en Rebecca Romijn als Mystique.