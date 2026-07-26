Festival Milkshake houdt minuut stilte na aanslag in Berlijn

Op het festival Milkshake in Amsterdam wordt zondag een minuut stilte gehouden vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Dat laat een woordvoerder van het evenement weten aan het ANP. Het eerbetoon vindt om 17.00 uur plaats op het festivalterrein.

"Liefde, zichtbaarheid en solidariteit zullen altijd sterker zijn dan angst", benadrukt de organisatie in een verklaring. Daarbij uit de organisatie haar steun aan iedereen die door de aanslag is geraakt. "Samen herdenken we de prachtige ziel die we zijn verloren en leven we mee met iedereen die gevaar loopt."

Marieke Samallo, de oprichter van het jaarlijkse festival, laat weten dat de aanslag in Berlijn "zowel de bezoekers als medewerkers van Milkshake" raakt. "Dit toont eens te meer aan dat de acceptatie van de queer-gemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn", aldus Samallo. "Daarom is een WorldPride in Amsterdam nodig. Daarom is ook Milkshake na vijftien jaar harder nodig dan ooit en zal het helaas ook nog wel jaren nodig zijn om te werken aan die acceptatie."

De organisatie verklaart dat tijdens het evenement de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft. Ook benadrukken zij in direct contact te zijn met de autoriteiten en hulpdiensten.