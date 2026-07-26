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Duitse omroep: aanhouding na aanslag bij Pride in Berlijn

26 jul , 14:02Buitenland
anp260726068 1
ANP
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BERLIJN (ANP) - De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand opgepakt die in de wagen zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. De regionale omroep RBB meldt over informatie te beschikken dat 's nachts een aanhouding is verricht. Het gaat om iemand die de Iraanse nationaliteit heeft.
De politie heeft die aanhouding nog niet bevestigd. Na de aanslag ontstond onduidelijkheid over hoeveel mensen in de wagen zaten. Er wordt gezocht naar een 21-jarige verdachte, die volgens Duitse media een aanhanger is van terreurgroep Islamitische Staat. Onduidelijk is volgens RBB welke rol hij precies speelde bij de aanslag en of hij ook daadwerkelijk achter het stuur zat.
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