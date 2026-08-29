Festival Olivia Rodrigo haalt 10 miljoen dollar op

Het nieuwe festival van Olivia Rodrigo heeft nog voordat het zaterdag plaatsvindt 10 miljoen dollar (ruim 8,5 miljoen euro) opgehaald voor goede doelen. De opbrengst gaat naar organisaties die zich inzetten voor vrouwen en meisjes, heeft de 23-jarige zangeres vrijdag bekendgemaakt.

Het geld is onder meer afkomstig uit kaartverkoop, donaties en bijdragen van sponsors. Ook zien de artiesten die op Daisy Chain Fields optreden af van hun gage. De opbrengst wordt verdeeld over tien organisaties, waaronder Planned Parenthood en organisaties die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunen.

Rodrigo zegt dankbaar te zijn voor iedereen die aan het bedrag heeft bijgedragen. "Ik ben iedereen die heeft geholpen om 10 miljoen dollar op te halen voor vrouwen en meisjes ontzettend dankbaar", aldus de zangeres.

Rodrigo is zaterdag zelf een van de hoofdacts op het festival. Ook Chappell Roan, Doechii, Mitski en Garbage treden op. Stevie Nicks en Sarah McLachlan zijn aangekondigd als speciale gasten.