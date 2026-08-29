Iran claimt controle over de Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/RTR/DPA) - De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. Dat meldde de IRG vrijdag op Telegram.

De IRG verwerpt de beweringen van de VS dat de Straat van Hormuz open is voor de internationale scheepvaart. Die zouden een "regelrechte leugen" zijn om de olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen, aldus het IRG.

Schepen die de zeestraat zonder voorafgaande afstemming met Iran willen passeren, krijgen daarvoor volgens de IRG geen toestemming. "De controle die de strijdkrachten van de Islamitische Republiek uitoefenen over de strategische Straat van Hormuz is volledig en doorslaggevend", aldus de verklaring.

Eerder verklaarden de VS nog dat ze de afgelopen maanden mijnen hadden geruimd in en rond de Straat van Hormuz en dat deze onder Amerikaanse controle staat.

De vraag wie nu de controle heeft over deze belangrijke vaarroute staat vrede vooralsnog in de weg.