Festival van Johan Derksen in Grolloo stopt ermee

Het Holland International Blues Festival in Grolloo stopt ermee. Dat meldt het evenement vrijdag in een bericht op de website. Het festival werd in 2016 mede opgericht door Talpa-coryfee Johan Derksen.

Het evenement vond negen keer plaats. De laatste editie was in juni. "De afgelopen jaren hebben we diverse opties onderzocht om het Holland International Blues Festival een duurzame toekomst te geven", schrijft de organisatie. "De kosten zijn echter fors gestegen, terwijl het aantal bezoekers niet het niveau bereikte dat nodig is om een ​​evenement van deze omvang en kwaliteit te kunnen blijven organiseren. We zijn daarom tot de pijnlijke conclusie gekomen dat het voortzetten van het festival niet langer mogelijk is."

De organisatie bedankt "Grolloo en haar inwoners" en zegt dat we "altijd sterk hebben geloofd in de culturele waarde en het potentieel ervan. Dat we nu afscheid moeten nemen, is dan ook een bittere teleurstelling. We kijken met trots terug op negen fantastische edities in Grolloo, vol bijzondere optredens, ontmoetingen en herinneringen."

Het festival werd mede opgericht als eerbetoon aan Harry Muskee, een goede vriend van Derksen. De muzikant overleed in 2011 aan de gevolgen van kanker. Muskee was vooral bekend als voorman van de groep Cuby + the Blizzards.