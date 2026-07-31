Operationeel directeur FIFA uit kritiek op voorzitter Infantino

ZÜRICH (ANP) - Kevin Lamour, de operationeel directeur van wereldvoetbalbond FIFA, heeft zich vrijdag kritisch uitgelaten over voorzitter Gianni Infantino en het omstreden investeringsplan rond het WK. In een brief aan persbureau AP heeft Lamour laten weten dat medewerkers van de FIFA wat hem betreft zijn "misleid" door een gebrek aan transparantie bij Infantino.

"Dit is het project van één persoon", schrijft Lamour over het plan om belangen in FIFA-competities te verkopen aan private investeerders. "Niet alleen moet dit project geen doorgang vinden", vervolgt hij, "maar de tijd is gekomen dat politieke leiders in het voetbal zichzelf de juiste vragen moeten stellen en de juiste beslissingen moeten nemen."

Eerder op vrijdag besloot Carlos Cordeiro, een topadviseur van Infantino, op te stappen vanwege het plan. Cordeiro sprak van "een slechte deal voor de FIFA-landen en een slechte deal voor het voetbal".