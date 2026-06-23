Festivals nemen extra maatregelen tegen hitte

Festivals die komend weekend plaatsvinden, nemen extra maatregelen vanwege de voorspelde hitte. Onder meer Defqon.1 en Lago Lago werken aan een hitteplan voor zowel bezoekers als medewerkers, laten woordvoerders van de festivals weten aan het ANP.

Hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen gaat onder meer gratis drinkwater verstrekken en meer schaduwplekken creëren. Ook zijn er bij diverse podia ventilatoren geplaatst en worden maatregelen genomen zoals extra parasols voor festivalmedewerkers. Defqon.1 roept daarnaast bezoekers op een partytent mee te nemen voor extra schaduw op het campingterrein. Het festival zegt in nauw contact te staan met hulpdiensten en meteorologen om het verantwoord door te laten gaan.

Lago Lago in het Gelderse Braamt zorgt ook voor meer drinkwaterpunten, zonnebrandpalen en schaduwplekken. Daarnaast worden de huisregels aangescherpt en mogen bezoekers geen gasflesjes meer meenemen. "We hebben veel vertrouwen in een goed verloop. Ons terrein is met veel bomen en een zwemplas relatief geschikt om de hitte aan te kunnen", aldus de woordvoerder.

Watersponzen

Ook Concert at Sea op de Brouwersdam en het Noord-Brabantse festival Mill in the Park nemen extra maatregelen zoals gratis drinkwater en zonnebrand. Concert at Sea zorgt daarnaast voor watersponzen voor bezoekers vooraan bij de twee grote podia. Ook mogen bezoekers een lege plasticfles met dop en eigen zonnebrand meenemen het terrein op.

Er worden deze week extreem hoge temperaturen verwacht in Nederland en vanaf woensdag of donderdag is mogelijk sprake van een hittegolf.