Deense prinses Isabella rondt middelbare school af

Prinses Isabella van Denemarken heeft haar middelbareschoolopleiding aan het Øregård Gymnasium afgerond. De 19-jarige dochter van koning Frederik en koningin Mary kreeg dinsdag haar traditionele studentenmuts uit handen van haar broer, kroonprins Christian.

Volgens het Deense persbureau Ritzau waren het Deense koningspaar en Isabella's jongere broer en zus, prins Vincent en prinses Josephine, ook aanwezig bij het afscheid van de middelbare school.

Isabella zei tegen de aanwezige pers dat ze "heel blij en trots" is en dat ze de zomer wil gebruiken om feest te vieren met haar medestudenten.

In augustus begint Isabella aan een dienstplicht van elf maanden bij het Gardehusarregiment in Slagelse. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar oudere broer Christian.